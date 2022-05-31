Maymun çiçeği virüsü: İngiltere'de semptomlu kişilere cinsel ilişkiden uzak durmaları tavsiye edildi

31 Mayıs 2022 Salı, 12:32

Reuters

Birleşik Krallık'ta hafta sonunda 71 maymun çiçeği vakası daha görüldü. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 179'a çıktı. Sağlık yetkilileri, hastalık belirtileri gösterenlerin cinsel ilişkiden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar İngiltere'de 172, İskoçya'da 4, Kuzey İrlanda'da iki ve Galler'de bir vaka teyit edildi.

Ülkede sağlık makamlarının doktorlar ve diğer sağlık çalışanları için yayımladığı yeni kurallara göre maymun çiçeği virüsü testleri pozitif çıkanlar ve bu hastaların yakın temasta olduğu kişilerden, 21 gün evde kalmaları istenecek.

Virüsü taşıyanların vücutlarında tüm lezyonlar - ya da kabarcıklar- ortadan kalkıncaya kadar başka kişilerle temas etmemeleri gerekiyor.

Semptomlar devam ettiği sürece cinsel ilişkiden uzak durulması tavsiye ediliyor.

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Hastalığın cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan sıvılarla geçip geçmediği henüz bilinmiyor. Bu yüzden enfeksiyondan sonraki sekiz hafta içinde, önlem için prezervatif kullanılması öneriliyor.

Doktora gitmek için evden çıkmak zorunda olan hastalar ve yakın temasta bulunduğu kişilerin, dışarı çıkarken lezyonlarını açıkta bırakmamaları, maske takmaları ve mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmamaları isteniyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu, maymun çiçeği stratejik müdahale birimi sorumlusu Dr. Ruth Milton, "En büyük bulaşma riski maymun çiçeği olan kişilerle doğrudan temasla ortaya çıkıyor. Ülkede hastalığın yayılma riski hâlâ düşük. Ama vücutlarında sıra dışı kızarık ve lezyonlar görülenler derhal sağlık kuruluşlarına başvurmalı" dedi.

Hamile ya da bağışıklık sistemi çok zayıf olan sağlık çalışanlarının maymun çiçeği virüsü taşıdığından şüphelenilen kişilere hizmet vermemesi, diğer sağlık çalışanlarının da bu hastalarla ilgilenirken kişisel koruyucu donanım kullanmaları isteniyor.

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Şu ana kadar Afrika dışında, çoğunluğu Avrupa'da 20'ye yakın ülkede 300 civarında maymun çiçeği vakası bildirildi.

Maymun çiçeği vakaları daha çok Batı ve Orta Afrika ülkelerinde görülen bir hastalık.

Hastalık virüsü genellikle bu ülkelere yapılan seyahatlerle ilişkilendiriliyor. Ancak bazı vakalarda seyahat bağlantısı görülmüyor.

İnsanlar arasında kolayca yayılmayan virüs, şu yollarla yayılabiliyor:

Maymun çiçeği döküntüsü olan biri tarafından kullanılan giysilere, çarşaflara veya havlulara dokunarak

Döküntülere ya da kabuklarına dokunarak

Enfekte bir kişinin öksürmesine veya hapşırmasına maruz kalarak

Virüsün enfekte olması durumunda ilk semptomların görülmesi 5 ile 21 gün arasında sürüyor.

Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, titreme ve halsizlik var.

Sağlık yetkilileri, temasın ardından dört gün içerisinde aşı yapılmasını tavsiye ediyor.

Bunun gerekmesi durumunda 14 güne de çıkabileceği belirtildi.