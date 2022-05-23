Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor!

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 08:05

Genelde orta ve batı Afrika’da görülen ve ciltte kabarcık, kızarıklık, kaşıntı gibi semptomların yanı sıra yüksek ateş, lenf nodüllerinin şişmesi, üşüme gibi belirtiler gösteren ve ölüme sebebiyet verebilen maymun çiçeği hastalığı hızla yayılıyor…

Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada gibi ülkelerde de vaka sayıları hızla artarken, maymun çiçeği hastalığı görülen ülkelerin sayısında da artış gözleniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, dün İsrail ve İsviçre’de ilk maymun çiçeği vakaları görülürken, Arjantin ve Avusturya’da da ilk vakalar resmen açıklandı.

Belirli bir oranda koruma sağlayan çiçek aşısı haricinde etkili bir korunma yönteminin olmadığı bu hastalık solunum yolu, fiziksel temas, cinsel ilişki gibi sebeplerle bulaşabiliyor.

Dün alınan kararlar doğrultusunda Belçika, maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişilerin 3 hafta kendilerini tecrit altına almalarını isterken, İngilizler de 3 haftalık karantina kararını duyurdu.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı, yaptığı açıklamada “Maymun çiçeği bulaşanlar 21 gün işe gitmemeli ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarla birlikte hamileler ve 12 yaşın altındaki çocuklarla temas etmemeli” duyurusunu yaptı.