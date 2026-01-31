Mazlum Abdi: 'Devlette görev almayacağım'

Şam'daki geçici yönetim ile SDG arasında varılan kapsamlı anlaşmanın ardından, Haseke Valiliği ve Savunma Bakan Yardımcılığı gibi pozisyonlara ilişkin tartışmalar sürerken, SDG sorumlusu Mazlum Abdi, herhangi bir hükümet görevini kabul etmeyeceğini söyledi.

Abdi, “Halkımın arasında ve onların yanında kalacağım” ifadelerini kullandı. Ayrıca anlaşmanın 2 Şubat’ta fiilen uygulanmaya başlanacağını belirtti.

"GÖREVE DEVAM EDECEĞİZ"

Abdi, cuma gecesi Ronahi TV’ye verdiği röportajda, Kürt bölgelerinde faaliyet gösteren sözde 'özerk yönetim' personelinin görevlerini sürdüreceğini ve ilgili bakanlıklara entegre edileceğini açıkladı.

Buna göre:

Haseke ve Kamışlı’ya sınırlı sayıda güvenlik gücü girecek,

Kürt kent ve köylerine askeri birlik konuşlandırılmayacak,

Kobani (Ayn el-Arab) çevresindeki çatışma hatlarından karşılıklı çekilme sağlanacak.

ÜÇ TUGAY KURULACAK

Suriyeli Kürt siyasetçi İlham Ahmed, düzenlediği basın toplantısında anlaşmanın kalıcı ateşkesi öngördüğünü belirtti.

Ahmed, Kürt bölgelerinde üç askeri tugayın kurulacağını, bu birliklerde SDG mensuplarının ve Kürt komutanların yer alacağını, tugayların Şam'daki Savunma Bakanlığı’na bağlı olacağını ifade etti.

Ayrıca anlaşmanın ABD ve Fransa’nın garantörlüğünde hayata geçirileceğini söyledi. Washington’un, SDG’nin IŞİD'le mücadeledeki rolünün sona erdiği yönündeki değerlendirmesini ise 'olumsuz' olarak nitelendirdi.

ŞAM'A DEVREDİLECEK

Suriyeli bir hükümet kaynağı daha önce yaptığı açıklamada, askeri ve güvenlik entegrasyonunun bireysel olarak tugaylar bünyesinde gerçekleşeceğini belirtmişti.

Bu kapsamda; tüm kamu kurumları, sınır kapıları ve geçiş noktaları, resmi idari yapılar yeniden merkezi devletin kontrolüne geçecek. Ülkenin hiçbir bölgesinin devlet denetimi dışında kalmaması hedefleniyor.

ANLAŞMAYA GİDEN ROL

Taraflar, haftalar süren gerginlik ve çatışmaların ardından, 24 Ocak’ta başlayan ateşkes süreci içinde anlaşmaya vardı. Bu dönemde SDG, Suriye’nin kuzeyi ve doğusundaki bazı bölgelerde kontrol kaybı yaşarken, hükümet güçleri ilerleme kaydetti.

SDG, Suriye iç savaşı boyunca ABD'nin yoğun desteğini aldı. Bu süreçte ülkenin kuzeyi ve doğusunda, petrol sahalarını da kapsayan geniş bir alanı kontrol ederek sözde 'özerk yönetim' inşa etti.

Ancak Aralık 2024’te Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından, terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü başkentte kontrolü ele geçirmesinin ardından, ülkenin tamamını merkezi otorite altında toplama hedefini açıkladı.