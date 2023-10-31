McDonald's şubesinde fareli protesto

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:15

Güncelleme: 31.10.2023 - 12:15

İngiltere'nin Birmingham kentinde, Filistin yanlısı bir kişi İsrail prostesunda fareleri kullandı. Filistin yanlısı, kutu içerisine koyduğu Filistin Bayrağı'nın renklerine boyanmış fareleri, yemek restoranı zinciri McDonald's'ın şubesine bıraktı.

Müşterilerin yemek yemediği sırada protestosunu gerçekleştiren Filistin yanlısı, protesto gösterisini sosyal medyada paylaştı. Protestocunun yayınladığı görüntülerde ayrıca, aracının plakasında Filistin'i çağrıştıran bir yazı olduğu görüldü.

Olayın ardından bir McDonald's sözcüsü "Halktan biri tarafından restoranımızda farelerin serbest bırakıldığı olaydan haberdarız. Farelerin uzaklaştırılmasının ardından restoran tamamen dezenfekte edilmiş ve haşere kontrol ortaklarımız tam bir inceleme yapmak üzere çağrılmıştır" açıklamasında bulundu.

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, McDonald's İsrail şubesinin, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ücretsiz yemek bağışlama kararı sebebiyle bu protesto gerçekleşti.

"HER GÜN 4 BİN ÖĞÜN"

McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanılmıştı.

Sosyal medya sayfalarında da işgalci askerlere verilen yiyeceklerin görselleri paylaşılmıştı.

McDonald's'tan konuya dair açıklama yapmezken gelen tepkiler sonrası McDonald's İsrail'in web sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatılmıştı.