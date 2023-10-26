Bilgisayar oyununda Filistin bayraklı protesto

Çevrimiçi bilgisayar oyunu Roblox'ta, İsrail'in Ortadoğu'yu kan gölü yapması protesto edildi. Oyunu oynayan çocukların, Filistin bayraklarını karakterlerine eklediği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:11
Bilgisayar oyununda Filistin bayraklı protesto
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Dünyanın en popüler çevrimiçi bilgisayar oyunlarından biri olan Roblox'u oynayan çocuklar, İsrail'in yoğun saldırılarıları altındaki Gazze'yi desteklemek amacıyla protesto düzenledi.

Oyundaki karakterlerine Filistin bayrağı ekleyenlerden 'Salsabeel' adlı bir kullanıcı, insanların Roblox üzerinde siyasi dayanışma etkinlikleri gerçekleştirdiğini hatırlatattı. Salsabel, bu platformların gençlerin dünya olaylarına karşı duyarlılığını artırmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Roblox, Minecraft veya Club Penguin gibi çevrimiçi oyun platformlarının, sosyal dayanışma etkinlikleri düzenlemek için kullanıldığını hatırlatan Salsabeel, çocukların bu platformları siyasi protestolar ve dayanışma gösterileri için kullanmalarının ilginç olduğunu vurguladı.

Ancak Roblox'un mevcut moderasyon araçları, bu tür etkinlikler sırasında bazı kelimeleri sınırlandırıyor. Protesto sırasında "Yahudiler", "Hamas" ve "Özgür Filistin" gibi kelimeler, hangi amaçla kullanıldığına bakılmaksızın oyun tarafından sansürlendi. 

Roblox, sansüre ilişkin sorulan soruları yanıtsız bıraktı ve sansürün ne sebeple yapıldığını açıklamadı.

Roblox sözcüsü, "Platformumuz, dostça tartışmalara değer veriyor ve belirli siyasi içerikleri yasaklıyoruz. Ancak, kullanıcıların İsrail-Hamas Savaşı gibi konularda konuşmalarına izin veriliyor" açıklamasını yaptı. 


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