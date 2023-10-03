Meclis üyesinin arabası çalındı

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Henry Cuellar'ın arabası, silahlı kişilerce çalındı

AA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:21
Meclis üyesinin arabası çalındı
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ABD'nin başkenti Washington'da Temsilciler Meclisi Teksas Üyesi Henry Cuellar'ın aracı, silahlı kişilerce gasbedildi.

CNN'in Temsilciler Meclisi Üyesi'nin ofisindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Cuellar aracını park ederken, yerel saatle 21.30 sularında Navy Yard bölgesinde silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.

Aracı ve eşyaları çalınan Cuellar, olayda yara almadı.

Çalınan aracı bir süre sonra bulan polis, kimliği belirlenemeyen şüphelileri arama çalışmasını sürdürüyor.


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