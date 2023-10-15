'Meclis'te Yerli Sesi' referandumundan 'hayır' çıktı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:59

Güncelleme: 15.10.2023 - 13:59

Avustralya'da "Meclis'te Yerli Sesi" referandumunda atılan oyların sayılması tamamlanırken, ülke genelinde "hayır" oyları yüzde 60,5 çıktı.

Yerli halkın tanınması için halkın yalnızca yüzde 39,4'ü "evet" oyu verirken, Avustralya'nın tüm eyaletlerinde büyük çoğunluk, Torres Strait Islanders ve Aborjinlerden oluşan "Meclis'te Yerli Sesi" heyetinin kurulmasını reddetti.

Yasal düzenleme için referandumda, ülke genelinde çoğunluğun sağlanmasının yanı sıra 6 eyaletin 4'ünde oylamanın olumlu sonuçlanması gerekiyordu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, referandumun sadece yerli halk için olmadığını belirterek, "Bunun tüm Avustralyalıları kapsadığını ve hükümetin halkı dinlemeye devam edeceğini" kaydetti.

Öte yandan Aborjinler, Başbakan Albanese'in referandum sonucuna ilişkin açıklamaları karşısında hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

Hayır oyu çıkan Tazmanya eyaletinde yaşayan Aborjin Rodney Dillon, yaptığı açıklamada, referandum sonucunu "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi.

Dillon, Başbakan Albanese'in açıklamasında "yerliler hakkındaki gerçeklere değinmesi" gerektiğini ifade etti.

Aborjinlerin hakkını savunan ve referandum için "evet" kampanyası yürütenlerden avukat Noel Pearson da sonuçlara ilişkin "Hayır oyunun yerliler ile uzlaşma sürecinin sona erdiği anlamına geldiğini" belirtti.

"Meclis'te Yerli Sesi" referandumu, İşçi Partisi hükümetinin önerisiyle düzenlenmişti.

Referandumda halka "Teklif edilen yasa: Anayasa'da Avustralya yerlilerinin tanınması ve Torres Strait Islanders halkı ve Aborjinlerden oluşan 'Meclis'te Yerli Sesi' heyeti kurulması için değişiklik yapılmasını, Anayasa'da yapılacak değişimi onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltilmişti.

Neredeyse 30 yıldır ilk halk oylaması olan referandum için dün Avustralya'da sandık başına gidilmişti.