UNICEF: 'Ateşkese ihtiyacımız var', DSÖ'den İsrail'e kınama: 'Ölüm cezası'
UNICEF, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de bulunan çocuklara ulaşabilmek için ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti. DSÖ ise, İsrail'in "hastaneleri boşaltın" çağrısını "Ölüm cezası" olarak nitelendirdi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.
UNICEF MENA, sosyal medya platformu X'teki açıklamada, "UNICEF Gazze Şeridi’ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun "felaket" olarak nitelendirildi.
Açıklamayla birlikte ayrıca, "Bütün savaşlarda ilk olarak ve en çok zararı çocuklar görür" ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.
DSÖ
Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.
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