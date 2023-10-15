UNICEF: 'Ateşkese ihtiyacımız var', DSÖ'den İsrail'e kınama: 'Ölüm cezası'

UNICEF, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de bulunan çocuklara ulaşabilmek için ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti. DSÖ ise, İsrail'in "hastaneleri boşaltın" çağrısını "Ölüm cezası" olarak nitelendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:50
UNICEF: 'Ateşkese ihtiyacımız var', DSÖ'den İsrail'e kınama: 'Ölüm cezası'
Abone Ol google-news

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

UNICEF MENA, sosyal medya platformu X'teki açıklamada, "UNICEF Gazze Şeridi’ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun "felaket" olarak nitelendirildi.

Açıklamayla birlikte ayrıca, "Bütün savaşlarda ilk olarak ve en çok zararı çocuklar görür" ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.


unıcef DSÖ israil gazze

İlgili Haberler

Dünya'dan Filistin'e destek: Sokaklara döküldüler

Dünya'dan Filistin'e destek: Sokaklara döküldüler
Lübnan Hizbullahı’ndan İsrail’e füze: 1 ölü

Lübnan Hizbullahı’ndan İsrail’e füze: 1 ölü
İddia: İsrail'in Gazze 'kara harekatı' ertelendi

İddia: İsrail'in Gazze 'kara harekatı' ertelendi

En Çok Okunan Haberler