Medvedev’den savaş senaryosu: Alman sanayisi tamamen yok olur

7.05.2026 13:21:00
Dış Haberler Servisi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya ile Almanya arasında çıkabilecek olası bir savaşın Avrupa medeniyetini tehdit edeceğini savundu. Medvedev, Almanya’nın sanayisinin tamamen çökeceğini ve milyonlarca insanın hayatının risk altına gireceğini öne sürdü.

Rus devlet ağı RT’de yayımlanan makalesinde Almanya’nın yeniden silahlanma sürecini değerlendiren Medvedev, Moskova ile Berlin arasında yaşanabilecek büyük bir çatışmanın Almanya’nın sanayisini tamamen yok edeceğini ileri sürdü.

Medvedev, “En ciddi senaryo, karşılıklı garantili yıkımı son derece olası hale getiriyor ve Avrupa medeniyetinin tarihinin sonunu getirebilir” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın güçlü sanayi altyapısının savaş halinde tamamen çökeceğini öne süren Medvedev, “Ünlü Alman sanayisi yalnızca zarar görmeyecek, tamamen yok olacak ve Alman ekonomisi toparlanamayacak şekilde çökecek” dedi.

“UZMANLAR RUSYA VE ÇİN’E KAÇAR”

Eski Rusya Devlet Başkanı olan Medvedev, Almanya’daki nitelikli iş gücünün de ülkeyi terk edeceğini savundu.

Medvedev, “Kalan uzman personel Rusya, ABD, Çin ve diğer Asya ülkelerine kaçacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“NAZİLERİN MİRASÇILARI” İFADESİ

Medvedev açıklamasında Alman siyasi elitlerini sert ifadelerle hedef aldı.

Rus yetkili, “Bu ağır sonuçların açık şekilde dile getirilmesi, Nazi mirasçılarını ve Alman müttefiklerini aklıselime döndürebilir” ifadelerini kullandı.

