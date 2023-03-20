Medvedev: UCM'nin Putin kararı korkunç sonuçlar doğuracak

Eski Rusya Başbakanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "tutuklama" kararının uluslararası hukuk açısından "korkunç sonuçlar" doğuracağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:31
Medvedev: UCM'nin Putin kararı korkunç sonuçlar doğuracak
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Eski Rusya Başbakanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "tutuklama" kararı çıkarmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi kararının uluslararası hukuk açısından "korkunç sonuçlar" doğuracağını savundu.

Medvedev, "Uluslararası hukuk açısından sonuçları korkunç olacaktır. Her şeyden önce bu, hukukun temellerinin, ilkelerinin çöküşüdür. Sorumluluğun kaçınılmazlığına ilişkin önermeler de dahil olmak üzere" dedi.

18 Mart'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Khan, mahkemenin Putin hakkında verdiği tutuklama kararının "üzüntü verici" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ise UCM'nin hiçbir kararının hukuki açıdan da dahil olmak üzere Rusya için önemli olmadığını söyledi.


Rusya Vladimir Putin

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