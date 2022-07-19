Medvedev'den Ukrayna çıkışı: Barış gelecek, ancak bizim şartlarımıza göre belirlenecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkesinin, Ukrayna'da tüm hedeflerine ulaşarak galip geleceğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 13:16
Medvedev'den Ukrayna çıkışı: Barış gelecek, ancak bizim şartlarımıza göre belirlenecek
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Medvedev, ülkesinin, Ukrayna'da galip geleceğini ve Kiev ile gelecekte olası bir barış anlaşmasının şartlarını Moskova'nın belirleyeceğini söyledi.

Medvedev, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da tüm hedeflerine ulaşacak. Barış olacak, ancak bizim şartlarımıza göre belirlenecek" dedi.


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