Medyada 'yapay zeka' erozyonu... Gerçek olmayan yorumcular tespit edildi!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:59

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:59

ChatGPT’nin 2022’de piyasaya sürülmesinden bu yana herkes herhangi bir konuda anında yorum üretebiliyor.

Bu teknoloji, ulusal gazetelerde sıkça yer bulan, ancak gerçekte var olmayan; ya göründüğü gibi olmayan ya da özgeçmişleri büyük haber markalarında bu denli görünür olmalarını haklı çıkarmayan yorumcuların sayısında artışa yol açmış gibi görünüyor.

Bu şüpheli yorumcuların artışında, gazetelere 'yorumcu paslayan' halkla ilişkiler (PR) şirketlerin etkili olduğu düşünülüyor.

Press Gazette’in araştırması, bu yöntemin büyük bir endüstriye dönüştüğünü ve bu durumdan fayda sağlayan markalar için de son derece kazançlı olabileceğini ortaya koyuyor.

PR AJANSLARI MERCEK ALTINDA

Güncel bir örnekte; The Sun gazetesinde tüketici haberleri editörü ve tüketici hakları savunucusu olan Laura Purkess, [dünya çapında 30 binden fazla gazeteciyle buluşturan bir PR platformu olan] Responsesource üzerinden gönderdiği taleplere, çok kısa sürede ve büyük ihtimalle yapay zeka tarafından yazılmış gibi görünen hazır yorumlar aldığını belirtti.

Üstelik, temas kurduğu PR çalışanının ne soyadı ne de ajans ismi bulunuyordu; buna rağmen talebin yayına girmesinden sonraki bir saat içinde, neredeyse her konuda üç ya da daha fazla hazır yorum paylaşıyordu.

HAYALİ PASTA ŞEFİ

Finansal teknoloji uygulaması Remitly’nin PR yöneticisi George Driscoll, bir gazeteci talebine yanıt olarak yemek trendleri konusunda yorum ararken, kendisine bir pasta şefinin önerildiğini söyledi. Üstelik bu şefin bir de pasta tarifi blogu bulunuyordu.

Driscoll şöyle anlatıyor:

“Yorum etkileyiciydi, uzmanlığı da yerindeydi. Ancak kim olduğunu doğrulamak istediğimde internette ve sosyal medyada neredeyse hiçbir ize rastlayamadım. Böylesine dijital bir marka yaratmaya çalışan biri için tuhaf bir durumdu. Talep bilgilerinde numarası yer alıyordu, ben de telefonuma ekleyip Whatsapp profil fotoğrafına baktım. Whatsapp profilinde bir erkek fotoğrafı vardı. Yani sözde kadın pastacı şef aslında yoktu. Yapılan ters görsel arama sonucunda, profil fotoğrafının tarif blogunda çalışan bir SEO uzmanına ait olduğu ortaya çıktı..."

REBECCA HER KONUDA UZMAN

Başka bir örnekte, diğer bir gazeteci, avokadonun çevresel etkileri hakkında görüş ararken, 'Rebecca' adında bir bilim eğitmeni, meyvenin karbon ayak izi üzerine ayrıntılı bir yorumla öne çıktmıştı.

Ancak 'Rebecca Leigh' yalnızca bu alanda değil; çalışan hakları, bütçeleme, işletme diploması ve müzik yayıncılığı gibi konularda da gazetecilere yorumlar vermiş, son derece geniş bir 'uzmanlık' yelpazesine sahipti.

Rebecca, ABD merkezli Fortune dergisi ve Business.com gibi 'saygın' platformlarda, en iyi işletme eğitimi veren ülkeler üzerine alıntılanmış pek çok yoruma sahipti.

Academized adlı hizmet sitesinde yer alan bir profil, Rebecca’yı 'biyokimyacı ve bilim eğitmeni' olarak tanıtıyor. Ancak aynı profil fotoğrafı, 'Sara Sparrow' adında bir başka 'uzman' tarafından hazırlanmış gibi görünen LeadDev adlı bir profilde de yer alıyor.

Rebecca Leigh, ayrıca DrBicuspid.com sitesinde diş hekimi muayenehanesi için iş planı yazma üzerine bir yazı kaleme almış ve burada Management Essay ve Lija Help adlı iki çevrimiçi yazı platformundada yazar olarak tanıtılmış.

Kendisine e-posta yoluyla, yapay zekâ görsel üretim yazılımlarının kolayca taklit edemeyeceği bir şey yapması (örneğin elini yüzünün önüne koyarak bir fotoğraf göndermesi) ya da çevre biliminde uzman olduğunu kanıtlaması istendiğinde, Rebecca iletişimi tamamen kesti.

Academized sözcüsü Press Gazette’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz profesyonel bir akademik makale yazım şirketiyiz. 11 yıldır bu sektördeyiz. Yazarlarımızın makalelerinde herhangi bir tür yapay zekâ kullanması kesinlikle yasaktır. Yazarlarımızın gerçek isimlerini göremezsiniz çünkü kendilerine tam anonimlik garantisi veriyoruz. Aynı şey müşterilerimiz için de geçerli..."

Rebecca Leigh profiliyle ilgili olarak ise şu ifadeler kullanıldı:

“Bu, bir yazarımızın tanıtım açıklamasıdır. Ancak kullanılan isim ve fotoğraf gerçek değildir; çünkü yazarlarımıza anonimlik garantisi sunuyoruz.”