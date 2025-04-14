OpenAI, yeni yapay zeka modelini duyurdu
OpenAI, GPT-4.1 isminin verildiği yeni yapay zeka modelini tanıttı.
ChatGPT ile gündemden düşmeyen OpenAI, GPT-4.1 modelini tanıttı. Bu yeni yapay zeka modeli, GPT-4o'nun üzerine konumlandırılıyor ve daha yetenekli. Buna göre metin tabanlı komutların yanı sıra ses ve görsel algılama yeteneği de artırıldı.
Bu yeni GPT-4.1 modeli de diğer OpenAI yapay zeka modelleri gibi üçe ayrılıyor.
Ana versiyona ek olarak daha küçük boyutla olan versiyon Mini ve bununla birlikte Nano sürümleriyle karşımıza çıkıyor.
Şirket, GPT-4.1 Nano modelini şimdiye kadar sunulan en küçük, en hızlı ve en ucuz model olarak konumlandırdı.
Şirketin CEO'su Sam Altman ise GPT-4.1 modellerinin yalnızca API temelli olarak sunulacağını belirtti.
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