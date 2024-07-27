Meksika alarma geçti: Sinaloa karteli kurucuları tutuklandı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:21

Güncelleme: 27.07.2024 - 10:21

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Savunma Bakanlığı, Sinaloa'nın kurucularından "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta tutuklanmasının ardından güvenlik önlemleri aldı.

Tutuklamaların ardından şiddet olaylarını önlemek için 200 "seçkin asker", Sinaloa eyaletine konuşlandırıldı.

ABD, Sinaloa kartelini "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta tutuklandıklarını açıklamıştı.

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin önde gelen elebaşılarından 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 2023'ün Şubat ayında Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, eylül ayında ABD'ye iade edilmişti.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yılın temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.