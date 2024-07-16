Oyunda ceza alınca... Meksikalılar geceyi Zonguldak'taki madende geçirdi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 20:23

Güncelleme: 16.07.2024 - 20:23

Çekimleri Zonguldak’ta devam eden Survivor Meksika için 200 kişilik ekiple kente gelen Meksikalı yarışmacılardan 3’ü ceza oyunu sonrasında geceyi maden ocağında geçirdi.

Duvar’ın aktardığı habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olarak 7 ilde çekilen yarışmanın formatı gereği 3 Meksikalı ceza oyununu kaybedince Zonguldak şehir merkezinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağına sokuldu.

Geceyi ıslak, soğuk ve nemli kömür ocağında geçiren Meksikalılar burada kendilerine verilen bir tahtanın üzerinde uyudular.

1800’lü yılların sonunda Fransızlar tarafından açılan ve hâlen Türkiye Taşkömürü Kurumu’na işe giren yeni maden işçilerinin eğitiminde kullanılan eğitim ocağında yapılan çekimlerde yaklaşık 20 kişi görev aldı. Güvenlik tedbirlerinin alındığı çekimler sırasında 3 Meksikalı yarışmacı başlarındaki baretlerle yarışırken gece yarısı girdikleri kömür ocağından sabah saat 08.00’de ayrıldılar.

Etap etap çekilen Meksika Survivor yarışmasının maden ocağı etabı, Meksika televizyonunda önümüzdeki hafta yayınlanacak.