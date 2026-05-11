Meksika’da Anneler Günü protestosu: 'Kutlayacak hiçbir şey yok'

Meksika’da uyuşturucu kartelleri ve organize suç şiddeti nedeniyle kaybolan binlerce kişinin yakınları, başkent Mexico City’de Anneler Günü’nde yürüyüş düzenledi.

Kayıp çocuklarını yıllardır arayan anneler, ülkenin 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken “adalet” çağrısı yaptı.

Göstericiler, Mexico City’nin simge caddelerinden Paseo de la Reforma boyunca yürüyerek “Meksika, kayıplar şampiyonu” sloganları attı.

Eylemde kaybolan kişilerin fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşınırken, kayıp vakalarının sembol noktalarından biri haline gelen ve çevresi metal bariyerlerle kaplı alan da ziyaret edildi.

Kayıp yakınlarının oluşturduğu gruplar, yayımladıkları açıklamada futbolseverlere de çağrı yaparak, “Kutlayacak hiçbir şey yok. Çünkü Meksika’daki anneler en zor maçı oynuyor: adalet mücadelesini” ifadelerini kullandı.

130 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Meksika’da uyuşturucu kartellerine karşı savaşın başladığı 2006 yılından bu yana kayıp vakalarında büyük artış yaşandı.

Resmi verilere göre ülkede 130 binden fazla kayıp bulunuyor.

Yetkililer ve güvenlik güçlerinin bazı kayıp vakalarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar ise kamuoyundaki öfkeyi büyütüyor.

“DEVLET İLGİLENMEYİNCE BİZ ARAMAYA BAŞLADIK”

Gösteriye katılan Graciela Perez Rodriguez, kızının ve dört akrabasının 2012 yılında Tamaulipas eyaletinde kaybolduğunu söyledi.

Rodriguez, “Mücadele etmeye başlamak zorunda kaldık çünkü kimse kaybolma vakasını üstlenmek istemedi” dedi.

Meksika’da kayıp yakınlarının, devletin yetersiz kaldığını düşündükleri için kendi imkânlarıyla arama çalışmaları yürüttüğü, ancak bu süreçte bazı annelerin suç örgütleri tarafından hedef alındığı ve öldürüldüğü belirtiliyor.

KAYIPLARDA YÜZDE 200 ARTIŞ

Meksika hükümeti mart ayında yaptığı açıklamada, kayıp olarak kaydedilen 40 binden fazla kişinin hayatta olabileceğine dair bulgular elde edildiğini duyurmuştu.

Ancak kamu politikaları kuruluşu Mexico Evalua, organize suç örgütlerinin güç kazanmasıyla birlikte son 10 yılda kayıp vakalarının yüzde 200 arttığını açıkladı.

Rodriguez ise aradan geçen yaklaşık 14 yılın ardından ailesinin kaybolma dosyasının artık öncelik olmaktan çıktığını düşündüğünü belirterek, “Bu boşluğu hissediyoruz” ifadelerini kullandı.