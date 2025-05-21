Meksika’da belediye başkanı danışmanlarına suikast: Siyasi şiddet başkente sıçradı!

Meksika'nın başkenti Mexico City’de Belediye Başkanı Clara Brugada’nın sekreteri Ximena Guzmán ve danışmanı José Muñoz, 20 Mayıs 2025'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gündüz vakti, motosikletli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen suikast, başkentte ender görülen türden siyasi şiddet olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

Olay, Mexico City’nin görece güvenli kabul edilen bölgelerinden birinde yaşanırken, saldırganların profesyonelce hareket ettikleri ve olay yerinden hızla uzaklaştıkları bildirildi. Soruşturma devam ederken, güvenlik güçleri olayın arkasında organize suç bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

SHEİNBAUM’DAN SERT TEPKİ: “ADALET SAĞLANACAK”

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, saldırının ardından yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu belirtti. Öldürülen iki ismin de uzun süredir kendi siyasi hareketinde görev aldığını vurgulayan Sheinbaum, “Bu menfur saldırı cezasız kalmayacak. Adalet yerini bulacak” dedi.

Sheinbaum, danışmanlara yönelik önceden herhangi bir tehdit bilgisinin bulunmadığını da açıkladı.

KARTEL ŞİDDETİ BAŞKENTE ULAŞTI MI?

Mexico City, yıllardır ülkenin kuzey ve batı bölgelerini kasıp kavuran kartel şiddetinden görece korunmuş bir bölge olarak görülüyordu. Ancak son ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) raporları, Sinaloa ve Jalisco Yeni Nesil Karteli gibi grupların başkentte etkinliğini artırdığına işaret ediyor.

Uzmanlar, bu saldırının söz konusu kartellerin siyasi yapılar üzerindeki etkisini artırma girişimi olabileceğine dikkat çekiyor. Güvenlik analisti David Saucedo, saldırının “profesyonelce organize edilmiş bir mesaj” olabileceğini ifade etti.

ABD'DEN TEPKİ BEKLENİYOR

Şubat 2025’te ABD, Jalisco ve Sinaloa kartellerini resmen terör örgütü ilan etmiş, hatta gerektiğinde Meksika topraklarında operasyon seçeneğini masaya koymuştu. Bu bağlamda, Mexico City’de yaşanan suikastın uluslararası yansımaları da olabileceği tartışılıyor.

OLAY, GEÇMİŞ VAKALARLA BENZERLİK TAŞIYOR

2020 yılında yine Mexico City’de dönemin emniyet müdürü Omar García Harfuch’a yönelik suikast girişimi, Jalisco kartelinin gücünü göstermek adına yapıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Son dönemde ise aynı kartelin sosyal medya fenomeni Valeria Márquez’in öldürülmesiyle bağlantısı gündeme gelmişti.

GÜVENLİK ZAAFI TARTIŞILIYOR

Hayatını kaybeden Ximena Guzmán'ın Belediye Başkanı Clara Brugada’ya en yakın isimlerden biri olması, “neden koruma verilmedi?” sorusunu da gündeme getirdi. Saldırının hemen ardından Mexico City polis teşkilatı soruşturmayı derinleştirdiğini açıkladı.

Mexico City’de cinayet oranları 2025’in ilk çeyreğinde önceki yıla göre hafif bir artış göstermişti.