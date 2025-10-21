Meksika’da belediye başkanına suikast: Sokak ortasında vuruldu

Meksika’nın merkezindeki Pisaflores kentinin belediye başkanı Miguel Baena, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, ülkede son yıllarda yerel yöneticilere yönelik artan şiddet dalgasının yeni bir örneği oldu.

Yerel emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre, silahlı kişiler Baena’ya kent merkezindeki bir caddede ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Belediye başkanının vücudunda en az beş kurşun yarası tespit edildi.

Hükümet koalisyonunun bir parçası olan Yeşil Parti, yaptığı açıklamada saldırıyı “alçakça bir suikast” olarak niteledi.

Parti, “Derin bir öfke içindeyiz. Yetkilileri, failleri derhal yakalamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU ŞİDDETİ SİYASETİ EHDEF ALIYOR

Yaklaşık yirmi yıldır uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarının etkisi altında olan Meksika’da, son yıllarda çok sayıda yerel yönetici öldürüldü.

Analistler, uyuşturucu kartellerinin bölgesel hâkimiyet mücadelesi nedeniyle belediye başkanlarını sık sık hedef aldığını belirtiyor.

Pisaflores’in bağlı bulunduğu Hidalgo eyaleti, bu ay başında ülkeyi vuran şiddetli yağışlar ve sellerden de ağır biçimde etkilenmişti.

Felaketlerde en az 76 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi hâlâ kayıp.