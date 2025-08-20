Meksika’da çete dehşeti… Yol kenarında 6 kesik baş bulundu

BBC’de yer alan habere göre, Meksika’nın Tlaxcala eyaletindeki yerel kolluk kuvvetleri, salı günü sabah erken saatlerde Puebla ile Tlaxcala eyaletlerini birbirine bağlayan bir yolda kesik başlar tespit etti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Basın kaynaklarına göre, önceleri sakinliğiyle bilinen Puebla ve Tlaxcala eyaletleri, artık artan organize suç şiddetinin gölgesinde.

İMZALI MESAJ BIRAKTILAR

Yerel medyada çıkan haberlere göre, olay yerine, rakip çetelere uyarı niteliğinde, üzerinde mesaj yazılı bir çarşaf bırakıldı. Mesajın, 'La Barredora' (Süpürücü) adlı organize suç örgütü tarafından imzalandığı bildirildi.

Kartel imzalı mesajda, "Bunlar, Jalisco Karteli’ni destekleyenlerin başına da gelecek" türünden tehditler içeren ifadeler olduğu bildirildi.

Tlaxcala savcılığı, bulunan başların erkek başı olduğunu açıkladı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. AFP’nin aktardığına göre, bölgede uyuşturucu ticaretinin yanı sıra, yılda milyarlarca dolar kazandıran yasa dışı yakıt kaçakçılığı da önemli bir sorun teşkil ediyor.

Federal yetkililer, şimdiye dek olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olay, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum Pardo yönetiminin 'fentanil' adlı uyuşturucu maddenin kaçakçılığına karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonlar sırasında gerçekleşti.

KARTEL ŞİDDETİ TIRMANIYOR

Meksika, son yıllarda giderek artan kartel şiddetiyle sarsılıyor. Özellikle uyuşturucu ticareti ve yakıt kaçakçılığı gelirleri için mücadele eden çeteler arasındaki rekabet, kanlı çatışmalara dönüşüyor.

Haziran ayında Sinaloa eyaletinde 20 kişinin cesedi bulunmuş, bunlardan dördünün başı kesilerek gözdağı amacıyla bırakılmıştı. Mayıs ayında ise Guanajuato’da bir kilise festivalini hedef alan silahlı saldırıda yedi genç hayatını kaybetmişti.

YÜZBİNLER HAYATINI KAYBETTİ

Uzmanlara göre, kartel şiddetindeki yükselişin en önemli nedenlerinden biri, 'fentanil' gibi sentetik uyuşturucuların piyasadaki rolünün giderek büyümesi. Bu durum, karteller arasında yeni güç mücadelelerini tetikliyor.

2006’da hükümetin çetelere karşı orduyu devreye almasından bu yana yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi kayboldu. Güvenlik güçlerinin operasyonları hız kesmeden sürse de kartellerin ekonomik gücü ve bölgesel etkisi, şiddetin önlenmesini zorlaştırıyor.