Meksika'da Dünya Kupası öncesi öğretmen grevi

Meksika'nın başkenti Meksiko'da grevdeki öğretmenler, Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanan kentte büyük çaplı protestolar düzenledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, CNTE sendikasına bağlı öğretmenler, şehrin ana caddelerinden Paseo de la Reforma'da sergilenen dev futbolcu maketlerini devirdi, üzerlerindeki kıyafetleri sökerek ateşe verdi. Göstericiler ayrıca futbol toplarını da yakarken, başkentin birçok ana ulaşım arterini trafiğe kapattı.

Öğretmenler maaş artışı talep ederken, emeklilik yasalarında yapılan değişikliklerin geri çekilmesini istiyor.

"ÇÖZÜM YOKSA TOP DÖNMEYECEK"

Sendika temsilcileri, hükümetle anlaşma sağlanamaması halinde Dünya Kupası sırasında da protestoların devam edeceğini açıkladı.

Göstericiler İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanarak, "Çözüm yoksa top dönmeyecek" sloganları attı. Bu slogan, turnuvaya doğrudan gönderme olarak yorumlandı.

Sendika liderlerinden Filiberto Frausto, Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle halka ait alanların büyük şirketlerin çıkarları doğrultusunda kullanıldığını savundu.

Frausto, "Bu durum, halkın alanlarının Dünya Kupası'nın arkasındaki büyük şirketlerin çıkarları için özelleştirilebildiğini gösteriyor. İşçi hakları mücadelesi ise geri plana itiliyor" dedi.

BİR ÖĞRETMEN GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Gösteriler, bir gün önce öğretmenlerle çevik kuvvet polisi arasında yaşanan sert çatışmaların ardından geldi.

Göstericiler, Dünya Kupası kapsamında kurulması planlanan "Fan Fest" alanına dönüşecek tarihi Zocalo Meydanı'na yürümeye çalışırken polis müdahalesiyle karşılaştı.

Sendika yönetimi, olaylarda beş kişinin yaralandığını, bunlardan bir öğretmenin gözünü kaybettiğini açıkladı.

Meksiko yönetimi ise polislerin plastik mermi veya göz yaşartıcı gaz kullandığı iddialarını reddetti.

HÜKÜMET: MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Meksika hükümeti, öğretmenlerle anlaşmaya varmak için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Diyalog yoluyla çözülebilecek sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bütçenin karşılamasına imkân vermediği bazı talepler var ancak yerine getirebileceğimiz konular üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Ancak öğretmenler hükümetin yaklaşımını yetersiz buluyor.

Protestolara katılan öğretmenlerden Sergio Cruz, "Hükümet şimdiye kadar yalnızca diyalog toplantıları düzenledi. Ancak somut bir ilerleme yok. Biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA GERÇEKLERİ GÖRSÜN"

The Guardian'da yer alan habere göre, tüm baskılara rağmen öğretmenler geri adım atmayacaklarını vurguluyor.

Öğretmen Sergio Cruz, Dünya Kupası sırasında da gösterilerin sürebileceğini belirterek, "Protestolar devam edecek. Bu, dünyanın nasıl bir hükümet tarafından yönetildiğimizi görmesi için bir fırsat" dedi.