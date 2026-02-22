Meksika’da gerilim tırmanıyor: Gaz tankeriyle karakolu patlattılar

Meksika’nın Jalisco eyaletinde şiddet olayları yeni bir boyuta ulaştı. Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyelerinin, San Juan de los Lagos’taki Ulusal Muhafız karakoluna patlayıcıya dönüştürülmüş bir gaz tankeriyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırının, kartel lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in (“El Mencho”) öldürülmesinin ardından başlatılan şiddet dalgasının parçası olduğu değerlendiriliyor.

Askerî kaynaklara göre, yük aracı kasıtlı olarak federal güvenlik noktasının girişine çarptırıldıktan sonra infilak ettirildi. Patlama sonucu binanın ana girişinde ve iç bölümlerinde ağır yapısal hasar meydana geldi.

Yetkililer, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgileri henüz paylaşmazken, acil müdahale ekiplerinin binanın güvenliğini ve yapısal durumunu incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Saldırının ardından Meksika Savunma Bakanlığı’na (SEDENA) bağlı 92’nci Piyade Taburu bölgeye hızlı müdahale birlikleri gönderdi.

Güvenlik önlemleri kapsamında:

Olası pusulara karşı zırhlı Sandcat araçları,

Ağır silahlı personelin bulunduğu Cheyenne tipi araçlar,

İlk saldırıya direnen 32 askere ek olarak 19 personelden oluşan takviye birlikler

bölgeye sevk edildi. Böylece çevrede görev yapan asker sayısı 50’nin üzerine çıktı.

EYALETTE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Saldırı, eyalet genelinde devam eden yol kapatma eylemleri ve koordineli kartel saldırılarının ardından geldi.

Ulaşım hatlarının büyük bölümünün riskli hale gelmesi üzerine Jalisco Valisi, halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yaptı.

Uzmanlar, CJNG lideri “El Mencho”nun öldürülmesinin örgüt açısından büyük bir kırılma yarattığını, kartelin devlete karşı doğrudan güç gösterisine yöneldiğini belirtiyor.

Joaquín “El Chapo” Guzmán’ın yakalanmasının ardından ülkedeki en güçlü suç yapılanmalarından biri haline gelen CJNG, uluslararası bağlantıları ve ağır silah kapasitesiyle biliniyor.