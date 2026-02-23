Meksika’da tansiyon yükseldi: Sheinbaum’dan birlik çağrısı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, şunları kaydetti:

"Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum."

Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.

Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.