Meksika'daki şiddet olaylarında dikkat çeken ABD ayrıntısı! Latin Amerika Uzmanı Aylin Topal gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, 22 Şubat’ta Meksika Hükümeti güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon ile öldürüldü. Hükümet operasyonda CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) tarafından istihbarat desteği verildiğini açıkladı. Operasyonun ardından liderleri öldürülen çete üyeleri 20 eyalete yayılan şiddet olayları düzenledi.

ABD Başkanı Trump uzun zamandır Meksika hükümetinin uyuşturucuya karşı mücadelede daha etkili olması gerektiğini öne sürüyordu. ABD hükümeti tarafından aranan çete lideri Cervantes hakkında bilgi sağlayan kişiye 10 milyon dolar ödül verileceği bildirilmişti.

Latin Amerika Uzmanı Aylin Topal’a göre Meksika Hükümet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu operasyonla birlikte ABD’ye ülkesinin hakimiyetine sahip olduğu mesajını verdi. Topal, Meksika hükümetinin ABD tarafından baskı görmesinin Küba’ya en çok yardım eden ülke olmasından bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti.

Olayların sıcaklığının devam ettiğini söyleyen Topal, “Çete yapay zeka kullanarak çeşitli görüntüler üretti ve servis etti. Trump son haftalarda Meksika’yı çetelerin yönettiğini iddia ediyordu. Sheinbaum ‘kontrol bizde’ mesajı verdi ancak çete üyeleri tarafından ülkenin üçte ikisinde kartel tarafından hayat durma noktasına getirildi. İnternetteki görüntülerin tamamı yapay zeka değildi. Kartel ve ordu arasında bir bilek güreşi yaşandı” dedi.

"KARTELLER NEOLİBERALİZMİN SONUCU"

Kartellerin silahları açısından bu denli güçlü olmasını ABD etkisine bağlayan Topal, “Geçtiğimiz aylarda Amerikan ordusunun kullandığı ağır mühimmatın piyasaya açıldığını bu mühimmatı kartellerin satın aldığını biliyoruz. Sheinbaum açıklamasında kartelden ele geçirilen mühimmatın ABD yapımı olduğunu söyledi. Karteller devletin bıraktığı boşluğu dolduran bir başka ağ. Yerel halkın kartelle yaptığı işbirliği hem korkuya hem rızaya dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Topal, ABD’nin Latin Amerika’da yarım yüzyıldan fazladır izlediği politika ile kartellerin güçlenmesine sebep oluşunu şöyle özetledi:

“1950-1960’lar dönemecinde Küba Devrimi sonrasında herhangi bir sol hükümetin Latin Amerika’da iktidara gelmesini engellemek için ABD tarafından eğitilen, mühimmatla ve maddi açıdan desteklenen kontrgerilla yapıları kartelleri güçlendirdi. Karete gücünün zora dayalı kısmı doğrudan ABD’nin Latin Amerika politikasının sonucu. Rıza kısmı ise şöyle açıklanabilir: Devletin boş bıraktığı, güvenlik, sosyal politika ve güvence alanları bu yıllardan itibaren çeteler tarafından dolduruldu. Gençlerin geleceksizliği için çeteler bir alternatif oldu. Yerel kollektiflere oldukça büyük yardımlar yapıldı, su kuyuları açıldı, güvenlikleri sağlandı. Neoliberal dönemdeki güvencesizlik esnekleşme sonucunda yerli topluluklar yoksulluk ve yoksunlukla karşı karşıya kaldı. Kartellerin bu dönemde gücünü arttırması neoliberalizmin sonucudur.”

ABD'NİN EN BÜYÜK SORUNU SENTETİKLER!

Uyuşturucu üretim merkezleri Kolombiya ve Peru gibi ülkelerden en büyük pazar olan ABD’ye geçiş genellikle Meksika üzerinden sağlanıyor. Bilinen klasik uyuşturucuların yanı sıra son yıllarda ABD için en büyük tehlike çok ucuza mal edilebilen sentetik uyuşturucular. ABD’de kullanımı çok yaygın olan sentetikler sebebiyle ABD Başkanı Trump, Meksika’yı yeterli önlemleri almamakla suçluyor.

Topal “Aslında şu an yaşanan ABD’nin kendi içindeki bir kriz” dedi ve şöyle devam etti: “Trump’ın asıl çözmesi gereken ‘yoksulun uyuşturucusu’ olarak tarif edilen bu sentetikler. Şunu sormamız gerek: 'ABD’de neden çok geniş kitleler bu uyuşturucuyu kullanıyor?' Trump’ın Latin Amerika’yı bırakıp ülkesindeki orta-alt gelir grubunun neden uyuşturucuyu bu denli talep ettiğine bakmalı. Bununla çok geniş makro politika ile baş edilebilir. Bir tane çete liderini öldürürsün silah daha yere düşerken silahı başkası alır. Bu denli büyük bir talep oldukça Meksika’dan gelmese başka yerden gelir.”

"ANLATILAN BİZİM HİKÂYEMİZ"

Suçun küreselleşmesiyle çete yapılarının hükümetleri tehdit edecek biçimde güçlenmesinin Meksika haricindeki ülkeleri de ilgilendirdiğini belirten Topal, “Bugün yaşananlar hem ekonomik durgunluk hem kent yoksulluğunun olduğu aynı zamanda Afyon Yasası’nın çıktığı 1900’lerin başına çok benziyor. Las Vegas ve Monte Carlo o zaman gelişti. Küba adası devrimden önce yasadışı tüm suçların merkezi haline geldi. Devrimden sonra çeşitli ülkelere dağıldılar. Marco Rubio’nun ailesinin de böyle bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Uyuşturucu hammaddesi küreselleşme sonucu her yerde dolaşmaya başladı. Türkiye’de de dolaşıyor. Yeni kuşakla her yer Monte Carlo her yer Las Vegas. Suç ve yoksulluk küreselleşti. Türkiye başta olmak üzere benzer durumları dünyanın birçok yerinde yaşayacağız. Bunun olmasını engellemek için özellikle gençleri hedefleyen kamu politikası gerekir. Aslında anlatılan bizim hikâyemiz” diye konuştu.