Meksika Karteli’nde iç hesaplaşma… El Mayo, El Chapo’nun oğlu tarafından kaçırıldı iddiası!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 17:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 17:00

Zambada'nın avukatı Frank Perez, El Chapo'nun oğlu Joaquin Guzman Lopez ve askeri üniformalı altı kişinin Zambada'yı Meksika'da Culiacan şehri yakınlarında pusuya düşürdüğünü, zorla bir uçağa bindirdiğini ve isteği dışında ABD'ye getirdiğini söyledi.

Zambada cuma günü El Paso’da çıkarıldığı federal mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmedi.

ESKİ ORTAĞININ OĞLU KAÇIRDI İDDİASI

Perez yaptığı açıklamada, "Joaquin Guzman Lopez, müvekkilimi zorla kaçırdı" dedi.

Perez'in iddiası sorulan Guzman Lopez'in avukatı Jeffrey Lichtman, "Bay Zambada'nın kendisine yöneltilen suçlamalara karşı istediği savunmayı yapmakta özgür olduğunu belirtmekten başka bir yorumum yok" dedi.

Perez, cuma günü yaptığı açıklamada Zambada'nın ABD'ye kendi isteğiyle gelmediğini söylemiş ancak "kaçırıldı" ifadesini kullanmamıştı.

İki gün boyunca yapılan görüşmelerde, operasyon hakkında bilgilendirilen çok sayıda ABD'li yetkili, Guzman Lopez'in güç kullandığı iddialarından hiç bahsetmedi.

EL CHAPO’NUN OĞLU TESLİM OLMAYI PLANLIYORDU

Cumartesi günü erken saatlerde Reuters’a konuşan iki mevcut ve bir eski yetkiliye göre, teslim olmayı planlayan Guzman Lopez'in Zambada'yı kuzey Meksika'daki gayrimenkulleri görmek için uçtuklarını söyleyerek uçağa binmesi için kandırdığını bildirdi.

Uçak, söylenenin yerine El Paso yakınlarındaki küçük bir belediye havaalanına indi ve burada federal ajanlar 70'li yaşlarının sonundaki Zambada ile 38 yaşlarındaki Guzman Lopez'i gözaltına aldı.

Operasyon, ABD'li yetkililer için Meksika'nın suç dünyasını yeniden şekillendirebilecek bir darbe oldu.

Zambada Meksika tarihinin en önemli kaçakçılarından biri, ancak El Chapo'nun oğullarıyla babalarının 2017'de ABD'ye iade edilmesinden bu yana araları bozuk.

El Chapo, Colorado'da maksimum güvenlikli bir hapishanede ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Guzman Lopez'in önümüzdeki hafta uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu Chicago'daki federal mahkemede ilk duruşmaya çıkması bekleniyor.

Zambada'nın ise perşembe günü tekrar mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.