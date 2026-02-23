Meksika’nın en çok aranan kartel lideri: 'El Mencho' kimdir?

Meksika’da uyuşturucu dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak görülen Nemesio Oseguera, bilinen adıyla “El Mencho”, pazar günü düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü.

Yıllardır güvenlik güçlerinin hedefindeki isimlerden biri olan Oseguera, ülkenin en etkili suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri olarak biliniyordu.

Eski bir polis memuru olan Oseguera, görece kısa sürede CJNG’yi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir suç ağına dönüştürdü. ABD tarafından hakkında 15 milyon dolar ödül konulan kartel lideri, uzun yıllar boyunca Meksika ve ABD güvenlik güçlerinin operasyonlarından kaçmayı başardı.

CJNG, başta sentetik opioid fentanil olmak üzere büyük miktarda uyuşturucunun ABD’ye kaçırılmasıyla suçlanıyor. Uzmanlara göre Oseguera, Sinaloa Karteli liderleri dışında yıllardır “yakalanması en çok istenen” suç figürlerinden biri olarak görülüyordu.

“El Mencho”, rakip karteller ve güvenlik güçlerine karşı uyguladığı sert yöntemlerle dikkat çekti. Kartelin, infazlar ve kafa kesme gibi yöntemleri korkutma aracı olarak kullandığı, 2015 yılında yalnızca altı haftada iki düzine polisi öldürdüğü belirtiliyor.

Aynı yıl güvenlik güçleri Oseguera’yı yakalamaya yaklaşırken, kartel üyeleri roketatarla bir askeri helikopteri düşürerek liderlerinin kaçmasına yardım etmişti.

2020’de ise Mexico City Emniyet Müdürü Omar Garcia Harfuch’a düzenlenen ve iki korumanın öldüğü saldırının arkasında da CJNG olduğu açıklanmıştı.

TARLALARDAN KARTEL LİDERLİĞİNE

1966’da Michoacan eyaletindeki yoksul bir köyde doğan Oseguera, gençlik yıllarında tarlalarda çalıştı. Daha sonra ABD’ye giderek eroin ticaretine karıştığı ve bir süre hapis yattığı belirtiliyor.

Sınır dışı edildikten sonra Meksika’da polisliğe başlayan Oseguera, daha sonra Milenio Karteli üzerinden suç dünyasında yükseldi.

Sinaloa Karteli ile yollarını ayırmasının ardından kendi örgütünü kuran Oseguera, CJNG’yi kurarak ülkenin en güçlü suç ağlarından birine dönüştürdü.

Uzmanlara göre CJNG, bir yandan Sinaloa Karteli’nin uyuşturucu kaçakçılığı modelini benimserken, diğer yandan Zetas Karteli’nin paramiliter ve aşırı şiddet yöntemlerini kullandı. Örgütün, yerel siyasete nüfuz ederek geniş bir sosyal destek tabanı oluşturduğu da iddia ediliyor.

2020’de Covid-19 salgını sırasında CJNG logolu gıda paketlerinin halka dağıtıldığı görüntüler, kartelin kamuoyu üzerindeki etkisini gözler önüne sermişti.

Bazı uzmanlara göre kartel, devletin zayıf kaldığı alanlarda sosyal destek sağlayarak meşruiyet kazanmaya çalıştı.