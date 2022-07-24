Meksika sınır kapısında Tesla için özel şerit ayrıldı

24 Temmuz 2022 Pazar, 16:11

ABD’nin Teksas eyaletinden Meksika’nın Nuevo Leon eyaletine geçişte kullanılan sınır kapısında Tesla için özel bir şerit ayrıldı.

Tesla tabelasına sahip olan bu şerit, Tesla araçlarına sahip herkes için gibi görünse de aslında sadece Telsa firması için çalışanlarlara ayrıldı.

Söz konusu şerit, merkezi Austin, Teksas’ta bulunan Tesla’nın iş birliği yaptığı şirketlerin Meksika’daki tesislerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla açıldı.

Bloomberg'in haberine göre, Nuevo León'un ekonomi bakanı Ivan Rivas, "Basit bir teşvikti" açıklamasında bulundu.

Rivas, "Bizim istediğimiz çok daha hızlı ve verimli bir geçiş. Belki de gelecekte Tesla için olduğu gibi diğer şirketler için de bir şerit ayrılabilir” dedi.