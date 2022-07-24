Meksika sınır kapısında Tesla için özel şerit ayrıldı
Meksika’da faaliyet gösteren altı şirketle iş birliği yapan Tesla için Teksas-Nuevo Leon sınırının Meksika tarafında özel geçiş şeridi ayrıldı.
ABD’nin Teksas eyaletinden Meksika’nın Nuevo Leon eyaletine geçişte kullanılan sınır kapısında Tesla için özel bir şerit ayrıldı.
Tesla tabelasına sahip olan bu şerit, Tesla araçlarına sahip herkes için gibi görünse de aslında sadece Telsa firması için çalışanlarlara ayrıldı.
Söz konusu şerit, merkezi Austin, Teksas’ta bulunan Tesla’nın iş birliği yaptığı şirketlerin Meksika’daki tesislerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla açıldı.
Bloomberg'in haberine göre, Nuevo León'un ekonomi bakanı Ivan Rivas, "Basit bir teşvikti" açıklamasında bulundu.
Rivas, "Bizim istediğimiz çok daha hızlı ve verimli bir geçiş. Belki de gelecekte Tesla için olduğu gibi diğer şirketler için de bir şerit ayrılabilir” dedi.
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