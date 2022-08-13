Meksika’da 5,3 büyüklüğünde deprem
Meksika’nın Michoacan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Michoacan eyaletindeki Huetamo kasabasının 34 kilometre batısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin derinliğini, 56 kilometre olarak açıkladı.
Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Sarsıntının başkent Meksiko'da da hissedildiği kaydedildi.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremin sorunsuz bir şekilde atlatıldığını belirtti.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt