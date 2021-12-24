Meksika’da belediye işçileri sokaklara çöp dökerek ateşe verdi

24 Aralık 2021 Cuma, 19:34

Meksika’nın Toluca şehrinde maaşlarını alamayan belediye işçileri, protesto amacıyla sokaklara kamyonlarla çöp dökerek ateşe verdi. İşçileri, çöp kamyonlarıyla topladıkları çöpleri başta Belediye Sarayı’nın önü olmak üzere şehrin işlek sokak ve caddelerine döktü. Şehrin çeşitli bölgelerinde yaptıkları protestolarda işçiler, bazı çöp yığınlarını ateşe verirken, kentdeki birkaç işlek caddeyi de trafiğe kapattı.

İKRAMİYE TALEBİ

Toluca Belediyesi bünyesinde çalışan ve maaş ödemelerini alamayan işçiler, yaptıkları protestolarda yetkililerden maaşlarının yanı sıra kanuni hakları olan yılbaşı ve tatil ikramiyelerinin de ödenmesini talep etti.

RAPOR İSTENDİ

Meksika Eyaleti İnsan Hakları Komisyonu ise, çalışanlara maaşlarını ödemeyen belediye yetkilileri hakkında 7 ayrı şikayette bulunurken, yaşanan problem nedeniyle belediye başkanından ayrıntılı bir rapor istedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Toluca şehri yetkilileri, geçtiğimiz çarşamba günü belediye bünyesinde çalışan 2 bin 400 işçinin geciken maaşları hakkında çözüm üretmek amacıyla toplantı düzenlemiş, ancak ödemelere ilişkin bir açıklama yapılmadı.