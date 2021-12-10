CHP'li Şevkin 'vahim' durum diyerek özetledi: 'Çöp toplarken gördükleri kum yığınında kale yapan çocuklar...'

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, sokakta çalışan geri dönüşüm işçisi çocukların bir inşaat alanındaki kumdan kale yaparken çekilmiş görüntülerini içeren videoyu, “10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde çöp toplarken gördükleri kum yığınında kale yapıp denizde yüzdüğünü hayal eden çocuklar, Türkiye’nin içinde bulunduğu vahim durumu özetliyor” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 16:52
CHP'li Şevkin 'vahim' durum diyerek özetledi: 'Çöp toplarken gördükleri kum yığınında kale yapan çocuklar...'
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Müzeyyen Şevkin, sokakta çalışan geri dönüşüm işçisi çocukların bir inşaat alanındaki kumdan kale yaparken çekilmiş görüntülerini içeren videoyu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde sosyal medya hesabında yayınladı.

Şevkin, paylaşımına şu notu düştü:

“10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde çöp toplarken gördükleri kum yığınında kale yapıp denizde yüzdüğünü hayâl eden çocuklar, Türkiye’nin içinde bulunduğu vahim durumu özetliyor.

Çocuklar inanın, inanın çocuklar…”


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