Meksika'da bir çiftlikte 7 ceset bulundu

, bir çiftlikte 7 ceset tespit edildi.

AA
26 Haziran 2022 Pazar, 07:33
Meksika'da bir çiftlikte 7 ceset bulundu
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Meksika'nın doğusundaki Yucatan eyaletine bağlı Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.

Yetkililer, bulunan 7 cesedin kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü belirledi.

Meksika basınında çıkan habere göre, savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika'da, özellikle çeteler arasında yaşanılan çatışma ve hesaplaşmalar nedeniyle bu tarz kanlı olayların sık yaşandığı biliniyor.



Meksika ceset
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