Meksika’da bir siyasetçi WhatsApp söylentileri sonrası yakılarak linç edildi
Meksika’da bir siyasetçi, WhatsApp gruplarında bir çocuğun kaçırılmasından sorumlu olduğuna dair söylentilerin yayılmasının ardından linç edildi. 31 yaşındaki Daniel Picazo, Puebla eyaletinde yaklaşık 200 kişilik bir grup tarafından dövüldükten sonra bir tarlaya sürüklenerek yakıldı.
Meksika'da bir siyasetçi, WhatsApp gruplarında bir çocuğun kaçırılmasından sorumlu olduğuna dair söylentilerin yayılmasının ardından linç edildi.
31 yaşındaki Daniel Picazo, Puebla eyaletinde yaklaşık 200 kişilik bir grup tarafından dövüldükten sonra bir tarlaya sürüklenerek yakıldı.
Olayın Picazo'nun Papatlazolco kentindeki dedesinin evini ziyareti sırasında gerçekleştiği açıklandı.
Yerel basına göre bu esnada Picazo'nun bir çocuk kaçırdığına dair söylentiler WhatsApp gruplarında yayılmaya başladı.
Bunun üzerine Picazo ve yanındaki iki kişi, öfkeli bir kalabalığın saldırısına uğradı.
Yerel polisin olaya müdahale etmeye çalıştığı fakat sayılarının yetersiz kaldığı, Picazo'nun üstüne petrol dökülerek ateşe verildiği aktarıldı.
Yetkililer daha sonra Picazo'nun cesedine ulaşabildi.
Kent yönetimi konu hakkında yaptığı açıklamada "Bu olayı kınıyoruz ve suçların kanuna uygun bir şekilde yargılanması gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Yerel yönetim, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Fakat yerel basına göre henüz gözaltına alınan kimse olmadı.
Picazo Mart ayına kadar Meksika Parlamentosu'nda danışman olarak çalışıyordu.
Milletvekili Johanna Torress, Picazo'nun "yetenekli ve çalışkan, ülkesine adanmış ve hayata dair büyük hayalleri olan genç bir adam" olduğunu söyledi.
Parlamento'daki en büyük partilerden Ulusal Hareket Partisi "bu talihsiz olayın ardından adalet beklediklerini" açıkladı.
Meksika'da linçler, özellikle de polisin müdahale etmekte yavaş kaldığı kırsal kesimlerde zaman zaman gerçekleşiyor.
Picazo bu yıl Puebla'da linç edilen ikinci kişi oldu.
2019'da da aynı eyalette yedi kişi dövüldükten sonra diri diri yakılarak öldürülmüştü.
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