IŞİD tarafından yakılarak katledilen Fethi Şahin'in resmi kayıtlarda hâlâ 'yaşadığı' ortaya çıktı
IŞİD tarafından yakılarak öldürülen TSK üniformalı Fethi Şahin'in, resmi kayıtlara göre hâlâ yaşadığı ortaya çıktı. Fethi Şahin, e-devlet uygulamasına göre 'sağ' olarak görülüyor.
Suriye'de IŞİD tarafından 2016 yılında yakılarak katledilen askerlerden Fethi Şahin’in resmi kayıtlarda 'sağ' olarak yer aldığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada 22 Aralık 2016 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üniforması giyen Sefter Taş ve Fehti Şahin'in IŞİD tarafından yakılarak infaz edildiği bir video ortaya çıkmıştı.
Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, olay tarihinde Taş 23, Şahin ise 26 yaşındaydı. Videonun yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 11 ay geçtikten sonra, 9 Ekim 2017'de Sefter Taş'ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirildi. Ancak Fethi Şahin'in ailesine herhangi bir bilgi verilmedi.
İNFAZ FETVASINI VEREN 'KUŞÇU' KADI
Aradan 5,5 yıl geçti. Fethi Şahin'in akıbetiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl gazeteci İsmail Saymaz, Taş ve Şahin'in yakılma emrini verdiği belirtilen Jamal Alwi'nin, Gaziantep'te 'elini kolunu sallayarak dolaştığını, kuşçu dükkanı işlettiğini' yazdı. Saymaz'ın bu yazısından sonra Alwi, gözaltına alınarak tutuklandı.
TUTUKLAMANIN ARDINDAN ŞAHİN'İN ADI DOSYAYA GİRDİ
Alwi'nin tutuklanmasından sonra, Fethi Şahin'in ismi ilk kez bir dosyaya girdi. Şahin'in babası Mehmet Şahin, Alwi'nin yargılandığı davada müşteki olarak yer alıyor. Şahin'in ise maktul olduğu belirtiliyor.
E-DEVLET'TE 'SAĞ' GÖRÜNÜYOR
Ancak Mehmet Şahin'in e-devletten 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' kısmında yaptığı sorgulamada, Fethi Şahin'le ilgili bilgiler de yer alıyor. Resmi kayıtlara göre Fethi Şahin 'sağ' olarak görülüyor.
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