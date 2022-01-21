Meksika’da bisiklet deposunda büyük yangın
Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir bisiklet fabrikasının deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı. Çevredeki binalarda bulunan 200 kişi güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edildi.
Meksika’nın başkenti Mexico City’deki bir bisiklet fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak bisiklet parçaları ve aksesuarlarının bulunduğu 7 bin metrekarelik deponun tamamını sardı.
Mexico City itfaiyesi 17 yangın söndürme aracı ve 80 kişilik ekiple olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramasına engel olmak için yoğun çaba harcadı. Alevlerin giderek yayılması ve çıkan duman sonucu güvenlik amacıyla çevrede yaşayan 200 kişi evlerinden tahliye edildi.
Yetkililer evlerinde bulunanları ise dumandan zehirlenmeye karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, gerekirse evlerini terk etmelerini tavsiye etti.
Söndürme çalışmaları devam ederken, belediye çalışanları da tankerlerle su taşıyarak çalışmalara destek verdi. Güvenlik güçleri ise söndürme çalışmaları sırasında aksama olmaması için çevredeki yolları trafiğe kapattı.
Yangın, 7 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi. Yetkililer can kaybı olmadığını bildirirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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