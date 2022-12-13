Meksika'da boş bir arsada 5 ceset bulundu
Meksika'nın Sonora eyaletinde, boş bir arsada 5 ceset tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Ciudad Obregon kentindeki boş bir arsada cesetler bulundu.
16-20 YAŞ ARASINDALAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesetlerin 16 ila 20 yaşlarında 5 gence ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin elleri kelepçelendikten sonra silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.
Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere, Adli Tıp Servisine götürüldü. Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı düşünülen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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