Meksika'da boş bir arsada 5 ceset bulundu

13 Aralık 2022 Salı, 10:48

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Ciudad Obregon kentindeki boş bir arsada cesetler bulundu.

16-20 YAŞ ARASINDALAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesetlerin 16 ila 20 yaşlarında 5 gence ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin elleri kelepçelendikten sonra silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere, Adli Tıp Servisine götürüldü. Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı düşünülen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı.