Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede ceset bulundu
Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın ormanlık alanda ceset bulundu.
Bulgaristan'a sınır olan Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar köyü civarındaki ormanlık alanda bir kişinin vücudunun büyük bir bölümünün gömülü olduğunu fark eden yurttaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çevre güvenliğinin alınmasının ardından incelemelerde bulundu.
Ekipler, toprağa gömülü kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Cesedin bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.
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