Toplu mezardan iki ceset çıkarıldı
Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan iki ceset çıkarıldı
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde pazar günü tespit edilen toplu mezardan iki ceset çıkarıldığı bildirildi.
Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, arama ekipleri Terhune'ye bağlı Suk el-Hamis olarak bilinen bölgede bulunan toplu mezardan iki ceset çıkarıldığını duyurdu.
Cesetlerin adli tıp kurumuna sevk edildiği belirtilen açıklamada, cesetlerden alınan örneklerin laboratuvar incelenmesi sonucu kimliklerinin tespitinin yapılacağı kaydedildi.
Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarılmıştı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.
Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.
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