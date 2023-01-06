Meksika’da El Chapo’nun oğlu yakalandı, şiddetli çatışmalar çıktı

Kalkışa hazırlanan bir uçak kurşunların hedefi olunca uçuşlar iptal edildi.

Hedef olan uçakta bir kurşun uçağın gövdesini deldi, yolcular korunmak için uçağın zeminine yattı.

Uçakta kimsenin yaralanmadığı açıklanırken Sinaloa eyaletindeki üç havalimanında yüzlerce uçuş iptal edildi.

Çatışmalarda en az iki kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Yerel yöneticiler halka evlerinden çıkmama uyarısında bulundu.

El Chapo 2019’da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından ömür boyu hapis cezası almıştı.

Meksikalı yetkililer, Ovidio’yu gözetlemek için ABD’den de yardım aldıklarını, gözaltına alınan Ovidio’nun Meksiko kentinde güvenli bir noktaya götürüldüğünü açıkladı.