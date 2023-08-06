Meksika’da futbol maçına silahlı saldırı: 4 ölü
Meksika’da bir futbol maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Guerrero eyaletindeki Tecpan şehrinde bir futbol müsabakası sırasında stada gelen silahlı kişiler uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenledi. Saldırganların açtıkları ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Sahadaki futbolcular ise saldırıdan zarar görmedi.
Tecpan şehri yerel yönetimi saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada olay nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtirken, saldırının soruşturulması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla federal ve eyalete bağlı ekiplerin birlikte çalışmaya başladığını bildirdi.
Saldırıda öldürülenlerden birinin bölgedeki kartelin lideri ve bir başka kişinin ise onun en yakın arkadaşı olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Şimşek'ten TÜİK Başkanı'na telefon!
- Metin Akpınar en beğendiği 2 oyuncuyu açıkladı
- Uzmanlar açıkladı: Ne kadar su içmeliyiz?
- 'Sizden tek isteğim...'
- Vali Gül'den 'Esenyurt' açıklaması
- Fatih Altaylı'dan Diyanet'e tepki
- Yapay zeka 'dünyanın en güzel 10 kadınını' belirledi
- Beethoven'ın DNA analizinde şoke eden bulgu!