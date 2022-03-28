Meksika'da Kadınlar Adası'nda yangın çıktı

28 Mart 2022 Pazartesi, 13:10

Meksika'nın dünyaca ünlü tatil şehri olan Cancun açıklarındaki Kadınlar Adasında Dolphin Discovery adlı yunus parkında yangın çıktı. Çıkan yangının ardından yunus parkında büyük panik yaşanırken, işletmede bulunan çalışan ve turistler tahliye edildi.



Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

