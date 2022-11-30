Meksika'da kartel liderine cenaze töreni: Taç giydirip, müzik çaldılar
El Pirata (Korsan) olarak bilinen uyuşturucu karteli Jesus Francisco Sarrazin Lorh'a görkemli cenaze töreninde taç giydirildi.
Daily Star'ın aktardığına göre El Pirata (Korsan) olarak bilinen uyuşturucu karteli Jesus Francisco Sarrazin Lorh'un, taç takılarak gömüldüğüne dair görüntüler ortaya çıktı.
Sarrazin Lorh'ın açık bir tabutta yattığı görüntülerde, başına bir taç takıldığı görüldü.
Cenaze töreninde tabutu çiçeklerle örtülen Lorh'un, yanı başında müzisyenler yer aldı.
DRAG YARIŞINDA ÖLDÜ
Meksika'nın Sonora eyaletinde bir drag yarışı sırasında hayatını kaybeden Sarrazin Lorh adına geçtiğimiz hafta görkemli bir cenaze töreni düzenlenmişti.
Olayın görüntüleri ortaya çıktığında, Lorh'un arabasının bir istinat duvarına çarpıp takla atmadan önce yarış pistinde hız yaparken görüntülendi.
Aracın mekanik bir arıza yaşadığı belirtilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre Lorh'un frene basamadığını söylediği ileri sürüldü.
EL CHAPO İLE BAĞLANTILI
Jesus Francisco Sarrazin Lorh, 2016 yılına kadar El Chapo olarak da bilinen Joaquin Guzman tarafından yönetilen uyuşturucu kaçakçılığı örgütü Sinaloa Karteli'nin silahlı kanadı Los Salazar'ın lideriydi.
Adam kaçırma suçundan hakkında tutuklama emri bulunan Lorh, güvenlik güçlerinin takip ettiği en önemli isimlerden biriydi.
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