Meksika’da karteller çatıştı: 9 ölü

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 10:02

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 10:02

Meksika'nın Michoacan eyaletinin Uruapan ve Chinicuila şehirlerinde yoğunlaşan çatışmalarda, birbirine düşman iki suç örgünün silahlı elemanları otomatik silahlarla birbirlerine saldırdı. Olaylar sırasında suçluların araç yakarak bazı karayollarını trafiğe kapattıkları da görüldü. Yaşanan olaylar bölge halkında korkuya neden olurken, Meksika Ordusu ve Michoacan Eyaleti güvenlik güçleri ortak bir operasyon başlattı.

Yetkililer eyaletin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda silahlı ve kurşun geçirmez yelekler giyen 15 kişinin tutuklandığını bildirirken, 9 kişinin ise suç grupları arasında yaşanan çatışmalar sırasında öldüğünü açıkladı. Güvenlik güçleri operasyon sırasında Chinicuila şehrinde bir karayolunda yanan bir araç içerisinde 6 kişinin kurşunlanmış ve yakılmış cesedinin bulunduğunu belirtirken, Uruapan şehrinde ise yaşanan çatışmalarda ölen 3 kartel üyesinin cesetlerinin ele geçirildiğini ifade etti. Tutuklanan 15 kartel üyesi ise haklarında yasal işlem yapılmak üzere Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerine teslim edildi.

Michoacan eyaletinde Meksika’nın en tehlikeli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) de aralarında bulunduğu çok sayıda kartel faaliyet gösteriyor.

