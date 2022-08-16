Meksika'da kaza yapan benzin yüklü tanker alev aldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

16 Ağustos 2022 Salı, 20:04

Meksika’nın Guerrero eyaletindeki turizm şehri olan Acapulco’da, freni boşalınca kontrolden çıkan benzin yüklü bir tanker, önce bir otomobile ardından istinat duvarına çarptı. Kazanın ardından tankerde yüklü olan 22 ton benzinin alev alması sonucu tankerin şoförü hayatını kaybederken, araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırdı. Tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve sivil savunma personelinin çalışmaları sonucu söndürülürken, kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı.

Acapulco şehri yerel yetkilileri, özel bir şirkete ait olduğu tespit edilen tankerin, yasal izinlerinin bulunmadığını ve ağır taşıtlara izin verilen saatlerin dışında trafikte olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca kazanın tankerin frenlerinin bitmesi nedeniyle meydana geldiğini belirtti.