Meksika'da kaza yapan tanker kenti yaktı
Meksika'da bir yakıt tankeri demir yolu üst geçidine çarptı, Aguascalientes kenti yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken 800 kişi tahliye edildi.
Meksika'nın Aguascalientes kentinde bir yakıt tankeri demiryolu hattının üst geçidine çarptı. Kaza sonrası tankerde bulunan akaryakıt çevreye yayıldı. Çevreye yayılan akaryakıt kentte yangınlara sebep oldu.
Reuters'ın haberine göre, Akaryakıt tankeri kazası sonucunda çıkan yangında konutlar yandı, bölgedeki insanlar yoğun duman sebebiyle boğulma tehlikesi atlattı.
Meksikalı yetkililer, çıkan yangın sebebiyle 800 kişinin kentten tahliye edildiğini ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Akaryakıt tankerinin şoförü gözaltına alındı.
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