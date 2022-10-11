Meksika'dan getirmişler: Ambarlı Limanı'nda 1 ton 580 kilo marihuana ele geçirildi!
Son dakika... Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 580 kilo marihuana (uyuşturucu) ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika'dan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı gerçekleştirileceğini belirledi. Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.
2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye'ye kumaş getireceği belirlendi. Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.
Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kg 640 gram marihuana ele geçirildi. Polis H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika'daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.
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