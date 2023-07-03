Meksika'daki kuraklık, kırmızı jalapeno kıtlığına yol açtı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 14:38

Güncelleme: 03.07.2023 - 14:38

Meksika'da yaşanan kuraklık, başta Sriracha sosunun hammaddesi olan kırmızı jalapeno olmak üzere acı biber kıtlığına yol açarak, Kaliforniya merkezli ikonik çeşninin üreticisi Huy Fong Foods'un üretimini azaltmasına neden oldu.

New Mexico Eyalet Üniversitesi'nde bitki bilimci olan ve Şili Biberi Enstitüsü'nün danışma kurulunda görev yapan Stephanie Walker, kırmızı jalapeno hakkında "Yetiştirmesi zor bir ürün. Jalapeno'lar gerçekten yoğun emek gerektiriyor ve işlenmeye gitmeden önce insanların elle saplarından ayırmasını gerektiriyor" dedi.

Walker, "Sriracha'nın kendine özgü lezzeti ve kalitesi, tüketicilerin sevdiği benzersiz lezzet profili nedeniyle jalapeno'lara nasıl sahip olmanız gerektiğini gerçekten belirliyor" ifadelerini kullandı.

Şili biberlerinin ihtiyaç duyduğu özel bakımın, onları Colorado Nehri'ndeki su kaynağının tükenmesiyle Kuzey Meksika'da devam eden kuraklık gibi aşırı hava koşullarına karşı çok daha savunmasız hale getirdiği kaydedildi.

Davis'teki California Üniversitesi'nde mahsul araştırmacısı olan Paul Gepts, "Normalde biber sulamayla yetiştirilir. Ancak, su kaynağı azalıyor ve ürünlerinizi sulamak için belirli bir minimum su miktarına sahip değilseniz, yağmur yağmadığı sürece ürün elde edemezsiniz" diye konuştu.

Gepts, "İklim değişikliği nedeniyle bu kesintileri daha sık göreceğiz" diye ekledi.

Amazon, eBay ve Craigslist'teki satıcılar acı sos şişelerini 120 dolara kadar fiyatlandırıyor.

Huy Fong Foods'un bir temsilcisi Guardian'a yaptığı açıklamada, "sınırlı üretimin yakın zamanda yeniden başladığını", ancak şirketin "arzın ne zaman artacağına" ya da süpermarket raflarına ne zaman tekrar çıkacağına dair bir tahmininin olmadığını söyledi.