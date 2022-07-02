Meksika’da metroda yangın çıktı
Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir metroda çıkan yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi.
Meksika’nın başkenti Mexico City Metrosunun Velodromo istasyonunda metro bir anda alev aldı. Yangın nedeniyle meydana gelen duman büyük paniğe neden olurken, yolcular kaçmaya başladı. Metro istasyonu, yetkililer tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında yolculardan birinin panik nedeniyle fenalaştığı görüldü.
Mexico City Metrosu yönetimi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, yangının kısa devre nedeniyle çıktığı bildirilirken, olayın istasyonda bulunan bir yolcuya ait şemsiyenin raylara düşmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. Metro yönetimi, yolculardan raylara düşürülen eşyalar konusunda daha dikkatli davranmalarını istedi.
Yangın sebebiyle 5 metro istasyonunda elektriklerin kesildiği bildirilirken, metro ulaşımında yaklaşık 30 dakika aksama yaşandığı ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, metronun kıvılcımlar çıkararak yanmaya başladığı ve yolcuların panik halinde kaçtığı görüldü.
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