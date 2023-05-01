Meksika'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var
Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Meksika'nın güneyindeki Nayarit eyaletine bağlı Tepic-Puerto Vallarta kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, metrelerce derinlikteki vadiye yuvarlandı.
Kazada, 11'i kadın, 18 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı.
Nayarit Başsavcılığı, otobüsün, Jalisco'dan ayrılarak Guadalajara kentindeki Compostela kasabasına gittiğini bildirdi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görüntülerde, otobüsün hurdaya döndüğü görülüyor.
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (INSP) verilerine göre, Meksika, ölümcül trafik kazalarında dünya genelinde 7, Latin Amerika ülkeleri içinde ise 3. sırada bulunuyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- MİT'ten Suriye'de operasyon
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu