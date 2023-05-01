Meksika'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 08:04
Meksika'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var
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Meksika'nın güneyindeki Nayarit eyaletine bağlı Tepic-Puerto Vallarta kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, metrelerce derinlikteki vadiye yuvarlandı.

Kazada, 11'i kadın, 18 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı.

Nayarit Başsavcılığı, otobüsün, Jalisco'dan ayrılarak Guadalajara kentindeki Compostela kasabasına gittiğini bildirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görüntülerde, otobüsün hurdaya döndüğü görülüyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (INSP) verilerine göre, Meksika, ölümcül trafik kazalarında dünya genelinde 7, Latin Amerika ülkeleri içinde ise 3. sırada bulunuyor.


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