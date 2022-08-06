Meksika'da otoyolda 6 ceset bulundu
Meksika'nın Guerrero eyaletindeki bir otoyolda 6 cesedin tespit edildiği bildirildi.
Meksika basınında yer alan habere göre, eyalet bağlı Quechultenango kentinin Tolixtlahuaca-Tejerias otoyolunda cesetler bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin 6 kişiye ait olduğunu belirledi.
İncelemede 2 kişinin boğazının kesildiği, 4 kişinin ise silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesetlerden 20 metre uzaklıkta ise yanmış bir kamyon bulundu.
Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.
Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Kadıköy'de saatler süren TIR kurtarma çabası
- Kirayı geciktirdi, ev sahibi çelik kapıyı çaldı
- Demirsoy: Satsak milyoner olurduk
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- İsrail'den Gazze'ye saldırı açıklaması
- Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı!
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
En Çok Okunan Haberler
-
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Ne hale geldik: Marmaray'da şaşkına çeviren anlar
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası