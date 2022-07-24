Caminin bahçesinde ağaca asılı bir ceset bulundu

24 Temmuz 2022 Pazar, 13:48

Olay, Samsun ilinin Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan Yalı Camii'nin bahçesinde bu sabah meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Yalı Camisi'nin bahçesinde bir adamın ağaca asılı olduğunu gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri yönlendirildi. İple asılmış halde ölü bulunan şahsın 32 yaşındaki Ferhat Keskin olduğu tespit edildi.

Ferhat Keskin'in ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı.