Meksika’da sel felaketi: 1 ölü

24 Temmuz 2022 Pazar, 00:02

Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Villamar şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Michoacan eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, olayda 77 yaşındaki bir kadının yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil savunma yetkilileri ayrıca sel sularının 60 santimetre yüksekliğe ulaşması sonucu birçok evde su baskınları yaşandığını ve yollardaki araçların sürüklenerek zarar gördüğünü söyledi.

Yaşanan sel felaketinin ardından Villamar şehrinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmaları sivil savunma yetkilileri, eyalet polisi ve gönüllü yardım kuruluşlarının desteğiyle devam ediyor.