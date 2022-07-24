Meksika’da sel felaketi: 1 ölü

Meksika’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 00:02
Meksika’da sel felaketi: 1 ölü
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Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Villamar şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Michoacan eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, olayda 77 yaşındaki bir kadının yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil savunma yetkilileri ayrıca sel sularının 60 santimetre yüksekliğe ulaşması sonucu birçok evde su baskınları yaşandığını ve yollardaki araçların sürüklenerek zarar gördüğünü söyledi.

Yaşanan sel felaketinin ardından Villamar şehrinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmaları sivil savunma yetkilileri, eyalet polisi ve gönüllü yardım kuruluşlarının desteğiyle devam ediyor.


Meksika Michoacan Villamar
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